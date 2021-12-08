Зеленский подписал закон о выделении 8 млрд грн на выплаты "COVID-тысячи"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID- 19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Так, закон предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 10,2 млрд грн (поступления по общему фонду госбюджета от НДС по ввозимым на таможенную территорию Украины товарам).

8 млрд грн из этой суммы выделено Министерству экономики по бюджетной программе "Оказание помощи в рамках программы "Поддержка", предусматривающей выплаты по 1 тысяче гривен вакцинированным от коронавируса гражданам.

Кабинету Министров поручили утвердить порядок оказания помощи в рамках программы "Поддержка", ее размер и требования к субъектам.

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