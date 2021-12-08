Нацсовет по ТРВ проверит "Первый независимый" из-за Шуфрича

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил дополнительную выездную проверку ООО "Тайм медиа" (логотип Первый независимый) из-за новых изменений в составе собственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа", такое решение регулятор принял 8 декабря на своем заседании.

Нацсовет проводил проверку после того, как получил письмо от СБУ.

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, 98 сотрудников канала, владеющих процентом его собственности, передали Диане Панченко эти доли в управление. Суммарно доля Дианы Панченко в уставном капитале составляет 99%. То есть информации об 1% у регулятора нет, а фактически информация о полном 100% владении компанией остается неизвестной.

Регулятор произвел проверку компании. В результате Нацсовету предоставили документы о том, что Диана Панченко голосовала и принимала решения на общем собрании участников ООО "Медиахолдинг новости". Предоставлены копии отчетов и другие документы.

В регуляторе обратили внимание, что конечный бенефициарный собственник должен оказывать решающее влияние на хозяйственную деятельность компании.

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"Предоставленные объяснения, копии протоколов и отчетов не дают в полной мере проанализировать влияние Дианы Панченко на принятие решений", - отметил Оноприенко.

Также Нацсовет обратил внимание на то, что народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич объявил, что стал мажоритарным акционером телеканала Первый независимый. По сообщению сайта бывшего телеканала "112", доля Нестора Шуфрича – 60%. Остальные 40% остались в собственности коллектива.

"Есть признаки конфликта интересов у главы парламентского комитета", - отметил Оноприенко. По его мнению, Шуфрич может влиять на решения и комитета, и вещателя.

"Представитель комитета является нашим лицензиатом", - подчеркнула глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

В этой связи компания предоставила новые сведения об изменении собственности. Однако эта информация была неизвестна регулятору на момент проверки. Потому была назначена дополнительная проверка.