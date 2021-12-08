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Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы были результаты, - Никифоров

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Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы были результаты, - Никифоров
У президента Украины Владимира Зеленского выступают за любые форматы переговоров с Российской Федерацией. Главное, чтобы они были плодотворными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Коммерсантъ.

"Прямые переговоры с Россией - мы за. Переговоры при участии Турции - согласны. Нормандия плюс США - хорошо. Главное, чтобы это принесло практические результаты", - заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП пока не комментирует переговоры Байдена и Путина: ждем разговора с президентом США, - Никифоров

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Топ комментарии

  • A San
    Оце буде на пряямих переговорах?

  • Scorpman Y
    През-служба оприлюднила фото очікування Зеленським дзвінка з Вашингтону.

  • Scorpman Y
    Запад ПРОТИВ прямих переговоров клоунка с фуйлом, но когда такие мелочи волновали коломойшу, ермака, татаров, портнова и т.д.
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