На вооружение Минобороны получило около 40 млрд грн, а нужно 230-250 млрд грн ежегодно, - Резников

В этом году государство выделило Минобороны более 133 млрд грн. И еще право на 15 млрд грн государственных гарантий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Армія Інформ".

"Это - самый большой бюджет за 30 лет. Самый большой! Но он все равно не решает главных задач. Речь идет о хронической проблеме: более 70% бюджета - это расходы на содержание, "проедание". Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15-20 % от нужды", - отметил глава Минобороны.

"Условно, сейчас мы получили на вооружение 28 млрд грн, вместе с госгарантиями - пусть будет 40 млрд. Но если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 млрд грн. Ежегодно!" – добавил Резников.

По словам Министра, Украине необходимо создать современную систему ПВО и ПРО.

"Нам нужен мощный флот и береговая оборона. Нам нужна боевая авиация. Ракетная программа потребует значительных ресурсов, ее необходимо финансировать. Потому что это стратегические преимущества для страны", - пояснил Резников.

"А сейчас у нас более 40 тыс. - в очереди на квартиры, и две трети людей не идут на второй контракт. Плюс сотни недостроев, в том числе арсеналы, которые "подвешены" в судах. Десятки направлений с разными "пожарами". Это то наследие, которое уходит корнями еще в советские времена и с которыми надо работать", - добавил глава Минобороны.

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