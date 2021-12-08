Песков о подключении США к "Нормандскому формату": Нет конкретики
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Конкретики в этом вопросе (вопросе расширения формата. – Ред.) пока нет. Да, американцы имеют влияние на Украину. США и НАТО – а мы понимаем, кто в альянсе играет ключевую роль – преследуют свои цели в Украине. Но прежде чем говорить о расширении, нужно сопоставить позиции всех участников четверки", - сказал Песков.
По словам Пескова, у всех стран "нормандской четверки" есть собственные каналы коммуникации с Вашингтоном на тему Украины.
"Такой канал был и у нас при Суркове (экс-помощник президента РФ. – Ред.)", – напомнил Песков.
Он также не исключил, что тему "нормандского формата" может поднять президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом США Джо Байденом.
"С Макроном обсудим, если тема продлится", - сказал представитель Кремля.