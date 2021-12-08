Пока не видно положительных эффектов от переговоров Байдена и Путина, - МИД Польши

В МИД Польши на сегодняшний день не видят положительных эффектов от переговоров президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. По убеждению Варшавы, диалог важен, но еще важнее - реальные шаги по усилению обороноспособности.

На этом в среду акцентировал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После вчерашней встречи, с нашей точки зрения (Польши – ред.), я пока не вижу положительных эффектов", - заявил Шинковский вель Сенк.

По его словам, Россия применяет известную с прошлого тактику: осуществляет эскалацию, а позже возможную деэскалацию связывает с уступками другой стороны.

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"Тогда, когда все выдыхают с облегчением, Российская Федерация уже на два-три шага впереди", - подчеркнул польский дипломат.

По его словам, нельзя ограничиваться только диалогом, который является важным, но это не может заменять "реальных действий".

Следовательно, по его словам, Польша не оглядывается на эти переговоры, а развивает собственную армию.

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"Конечно, мы в определенной степени опираемся на альянсы, они очень важны. В то же время мы должны укреплять собственный потенциал и вести собственную наступательную дипломатию, как это делает премьер Моравецкий, совершая визиты по Европе", - заявил заместитель главы МИД РП. Он отметил, что действия Моравецкого привели к активным действиям генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как известно, две недели тому назад Моравецкий совершил турне по европейским странам, во время которого обращал внимание на агрессивные действия России и Беларуси в отношении соседних стран, в частности Украины.