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Прекращение огня, обмен пленными и открытие КПВВ - Зеленский надеется, что ТКГ сегодня решит 3 важных вопроса

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Прекращение огня, обмен пленными и открытие КПВВ - Зеленский надеется, что ТКГ сегодня решит 3 важных вопроса
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходит 8 декабря, удастся решить три основных вопроса. Это касается прекращения огня и обмена пленными на открытие КПВВ.

Об этом глава государства заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание Трехсторонней контактной группы, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос - это обмен пленными, и третий вопрос – открытие КПВВ", – заявил Зеленский.

"Я знаю, что эти же вопросы обсуждались также при поддержке США на встрече президентов США и России. Мы находим любые пути и верим, что этот путь, длинный или короткий, приведет к реальному результату", - добавил глава государства.

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  • Ритта Рыжук
    Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!))
  • Владимир Иванец
    Воно в спортзале с утра попрыгало через скакалочку, замутило селфачок и теперь сидит, сподиваеться!!! Моя ж ты кися, мой хлопчик умненький! какой хороший у нас президент, зарядку делает. Представляете?
  • Нина Лабунская
    Дурень думкою сподівається .... У вас , в зеленому Шапіто, полоненими займається Третякова, у якої українські діти чомусь "третьосортні" ... Ви розраховуєте на милість Ху#ла??? 😡
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