Россия проводит аудит военных подразделений в ОРДЛО, проверяя готовность к боевым действиям, - правозащитник Лисянский
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.
Согласно имеющейся информации, также проводится аудит расходования финансовых средств выделенных РФ на поддержания НВФ "ЛНР" и "ДНР". Проверка длится уже две недели.
"Наши источники информации в ОРДЛО нам сообщили, что о проверке из РФ стало известно после того, как в отдельных подразделениях армейских корпусах "ЛНР" и "ДНР" начали объявлять срочные сборы, боевую тревогу и т.д. Местные жители, опасаясь боевых действий уточнили, что происходит. В свою очередь родственники боевиков через несколько дней также сообщили информацию об военном аудите", – говорит Лисянский.
о предварительной информации проверяющие из РФ не довольны положением дел в АК-1 и АК-2 (армейских корпусах) – так как списочный состав завышенный, многие боевики из НВФ находятся либо на больничном, либо в отпуске по семейным обстоятельствам, часть техники не исправна, учебные занятия с личным составом не проводятся на регулярной основе.