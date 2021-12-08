Премьер Хорватии Пленкович о переговорах Байдена и Путина: Прозвучали месседжи по поводу деэскалации конфликта

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что в ходе разговора президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина были озвучены сообщения, направленные на деэскалацию конфликта.

Об этом Пленкович заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили первую информацию, появившуюся в информпространстве, видео-конференцию, которая состоялась между президентом Байденом и президентом Путиным. Мне кажется, что хорошо, что этот разговор прошел. Были даны месседжи, которые были направлены для того, чтобы состоялась деэскалация конфликта и для того, чтобы все решалось по дипломатическому пути", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что Хорватия хочет мира и диалога для Украины, а также чтобы не было жертв и дестабилизации.

В то же время, он добавил, что хорватская сторона узнает больше о деталях разговора Байдена и Путина после консультаций с партнерами.

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