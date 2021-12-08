Хорватия официально поддержала вступление Украины в ЕС: "Это – лучший путь"

Украина и Хорватия подписали право на европейскую перспективу Киева.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с Премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявления для СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ценю активную позицию Загреба в поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины. Важным является подписание сегодня совместной декларации относительно поддержки европейской перспективы Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Хорватия стала шестой страной, которая продемонстрировала таким способом свою позицию по данному вопросу.

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В свою очередь глава хорватского правительства отметил, что Загреб поддерживает европейские стремления Киева.

"Подписанная сегодня Декларация о поддержке Хорватией европейской перспективы Украины – это то, что мы на практике уже много лет делаем. Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, поддерживаем процесс реформ в Украине и считаем, что это - лучший путь для того, чтобы улучшить качество жизни украинцев", – заявил Пленкович.

Он также выразил надежду, что этому примеру последуют и многие другие страны-члены Евросоюза.

В своем выступлении премьер-министр Хорватии напомнил, что Украина была первой страной-членом ООН, которая признала независимость Хорватии 30 лет назад. "Мы этот факт в Хорватии очень ценим и уважаем, он является важной предпосылкой для развития наших отношений", - подчеркнул он.

Как сообщается, ранее декларации о европейской перспективе Украины подписали Польша, Латвия, Литва, Эстония и Словакия.