Новости • Война в Ливии, Война в Сирии, Война

ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера"

4 15019
ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера"
Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск.

Европейский союз утвердили санкции в отношении членов частной военной кампании "Вагнер". Они касаются граждан Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Послы ЕС сегодня (8 декабря, – ред.) решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера", – говорится в сообщении.

В ЕС также добавят:

  • трех лиц, связанных с группой, в санкционный список по правам человека,
  • одного – в санкционный список в отношении Ливии,
  • трех – в санкционный список в отношении Украины,
  • двух физлиц и трех юрлиц – в санкционный список по Сирии.

Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск, в частности в Сирии и на востоке Украины. Украинские разведчики их впервые зафиксировали на Донбассе еще в 2014 году. При этом официальный Кремль отрицает существование ЧВК "Вагнер".

Также читайте: Несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев", - экс-разведчик Червинский

В "черный список" европейских ограничений попал глава ЧВК Дмитрий Уткин, а за преступления на Донбассе заместитель регионального астраханского отдела союза добровольцев Донбасса Денис Харитонов и внештатный сотрудник ГРУ РФ Сергей Щербаков. Им ограничат въезд в ЕС, а их активы заморозят.

Санкции еще должны согласовать на министерском съезде в Брюсселе, и они вступят в силу после официальной публикации.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    А проти їх пособників в Україні?
  • Галина Ткаченко 84932f9b
    Дитячий садок. Санкції потрібно вводити до країни-агресора, у КК якої є стаття за найманство, яку країна-агресор не застосовує!
  • Ритта Рыжук
    Більш цікаво ,дії зеленої плісняви відносно цього питання !!)))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости