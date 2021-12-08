С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных, - Институт нацпамяти

С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных. В этот перечень вошли не только погибшие непосредственно на фронте, но и умершие впоследствии в результате полученных ранений.

Об этом на пресс-конференции заявил главный специалист отдела учета и хранения мест памяти Украинского института национальной памяти Владислав Куценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что в сформированный институтом перечень входят не только военные, погибшие непосредственно на фронте, но и умершие впоследствии в результате полученных ранений.

"Поэтому наша цифра точно не совпадает с цифрой Минобороны... Это 4 тыс. 488 погибших", – отметил Куценко.

Читайте также: За 16 месяцев перемирия в результате действий войск РФ Украина потеряла 66 воинов, еще 275 получили ранения