С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских воинов. Потерь среди украинских защитников нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении НЬЮ-ЙОРКА и НОВОАЛЕКСАНДРОВКИ оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.