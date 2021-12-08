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С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

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С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских воинов. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении НЬЮ-ЙОРКА и НОВОАЛЕКСАНДРОВКИ оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки войска РФ шесть раз открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ООС

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    - спокойно Джавелин, спокойно...

  • vidasik
    Litva segodnia podarila Ukraine 500 bronezeletov i balisticeskix remen
  • vidasik
    Vot imeno sto sami proizvodit to i podarila.I davno proizvodit
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