Необходимо найти баланс между климатическими инициативами и развитием экономики, - замминистра экономики Качка

Для достижения климатических целей Украине нужно найти баланс между ними и развитием экономики и защищать свои интересы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки.

"Перед тем, как говорить о каких-то климатических амбициях, нужно серьезно воспринимать наших соседей. Я думаю, что ЕС, к большому сожалению, очень эгоистично, скажем так, себя ведет. Поэтому надо защищать свою позицию, отстаивать. И поэтому мы настолько враждебно воспринимаем СВАМ-механизм. Несмотря на то, что идея, в принципе, сама по себе неплохая", - сказал Качка.

Он подчеркнул, что Украина может помочь Европейскому Союзу достичь целей декарбонизации, снизить уровень выбросов, интегрируя нашу энергетику, металлургию, сельское хозяйство в систему ЕС и европейскую промышленность. Однако в нашей стране нужно четко понимать связанные с этим опасности для собственной экономики и найти механизмы для их минимизации.

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"Нам нужно искать баланс между развитием экономики и устойчивостью. И радикализация этой дискуссии приведет к тому, что некоторые инициативы могут временно не сработать. Но, конечно, мы должны развиваться и дальше, поддерживать устойчивое развитие. Именно поэтому нам нужно перекалибровать, скажем, подход к нашим климатическим инициативам, включая не только точку зрения правительственных инициатив, но и то, как мы это обсуждаем в парламенте, с нашими стейкхолдерами. То есть если будет внимательная политика к соседям, взаимодействие с соседями, тогда действительно вы сможете достичь этих климатических целей", – отметил Качка.

Он также подчеркнул: интересы ЕС защищают прежде всего сам Союз, а не торговых партнеров, в том числе и в вопросах лесоводства - ведь, к примеру, ЕС борется за то, чтобы облесять территорию, а древесину импортировать из Европы.

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"Я думаю, что ЕС, к большому сожалению, очень эгоистично, скажем так, себя ведет. Поэтому нам нужно защищать свою позицию, отстаивать. И поэтому мы настолько враждебно воспринимаем СБАМ-механизм. Несмотря на то, что идея, в принципе, сама по себе неплохая", - подчеркнул Качка.

Ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

В то же время президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина подчеркнула: для достижения поставленной властями Украины цели снижения выбросов СО2 до 35% необходимо предоставить промышленности господдержку для проведения экомодернизации.