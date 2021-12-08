В офисе "Киевавтодора" проводятся обыски, – прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева следственным отделом Соломенского управления полиции ГУНП в г. Киеве, при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области проводятся обыски в помещении Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку подметально-уборочных машин (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно материалам следствия, в 2020 году по результатам публичных закупок Коммунальной корпорацией "Киевавтодор" заключен договор на поставку 12 подметально-уборочных машин на общую сумму около 32 млн грн (т.е. 2,6 млн грн за единицу). При этом к таможенному оформлению транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 млн грн за единицу. Указанные действия могут свидетельствовать о возможном совершении уголовного правонарушения, а именно хищении средств городского бюджета", - утверждают в прокуратуре.









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Отмечается также, что 8 декабря 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и фирмы-поставщика, а также по местам жительства фигурантов производства начаты обыски с целью изыскания и изъятия первичных финансовых документов по осуществленным закупкам и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, резюмировали в столичной прокуратуре.