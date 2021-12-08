России придется заплатить очень высокую цену, если войска РФ снова будут угрожать Украине, - Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркивает, что Российской Федерации придется дорого заплатить, если российские войска снова будут угрожать Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Военная активность России на границе очень беспокоит. И я был очень четким, что придется заплатить очень высокую цену – одновременно политически и экономически, если суверенитету Украины снова будут угрожать российские войска", – отметил он.

В то же время Мишель подчеркнул, что продолжает верить в необходимость откровенного диалога с Россией, в том числе на самом высоком уровне.

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