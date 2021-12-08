Бустерная доза обеспечивает максимальную защиту от штамма "Омикрон", - Pfizer

В компании Pfizer заявили, что бустерная доза вакцины против COVID-19 может быть от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

После результатов первых официальных исследований реакции антител на третью дозу вакцины в компании отметили: "Хотя даже две дозы вакцины могут обеспечивать защиту против тяжелого течения болезни, вызванного Омикроном, из наших предварительных результатов следует, что эта защита является максимальной с третьей дозой вакцины".

Выводы Pfizer, объявленные в пресс-релизе, являются предварительными и еще не прошли научный обзор.

Pfizer и BioNTech уже работают над созданием вакцины специально для штамма "Омикрон", если она будет нужна.

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