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Бустерная доза обеспечивает максимальную защиту от штамма "Омикрон", - Pfizer

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В компании Pfizer заявили, что бустерная доза вакцины против COVID-19 может быть от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

После результатов первых официальных исследований реакции антител на третью дозу вакцины в компании отметили: "Хотя даже две дозы вакцины могут обеспечивать защиту против тяжелого течения болезни, вызванного Омикроном, из наших предварительных результатов следует, что эта защита является максимальной с третьей дозой вакцины".

Выводы Pfizer, объявленные в пресс-релизе, являются предварительными и еще не прошли научный обзор.

Pfizer и BioNTech уже работают над созданием вакцины специально для штамма "Омикрон", если она будет нужна.

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Топ комментарии

  • joker avto
  • Ef Df
    Видно, цей, що писав вже вколовся третій раз.

    "... Pfizer заявили, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 може від нового штаму коронавірусу "Омікрон"
    Джерело: https://censor.net/ua/n3304109

    "....Після результатів перших офіційних досліджень реакції антитіл на третю дозу вакцини у... " Джерело: https://censor.net/ua/n3304109
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Нужно опираться на результаты исследований, чтоб такое заявлять. В противном случае это - манипуляция глупыми или доверчивыми людьми. Обман и шарлатанство.
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