"Демилитаризация" в Минобороны: должности смогут получить гражданские
Об этом глава министерства Алексей Резников рассказал в интервью АрмияInform, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Минобороны уже началась постепенная "демилитаризация" должностей. Военные должности сохранятся только там, где они действительно необходимы, где нужны военные компетенции. Системное решение – принятие закона, который завершит распределение полномочий и установит четкую вертикаль управления", – рассказал он.
Резников добавил, что законопроект уже готов и в скором времени будет предложен на рассмотрение парламента.
Он подчеркнул, что эффективная работа министерства возможна, если совмещаются гражданские и военные компетенции.
Резников добавил, что нет никакого смысла в параллельном существовании двух управленческих структур, состоящих из военных, ведь эти структуры будут дублировать функции и постоянно выяснять, кто из генералов главнее.
Следующим шагом после демилитаризации будет утверждение новой структуры министерства. Она будет содержать три ключевых компонента:
-
четкое распределение подразделений на производящие политики и имплементирующие;
-
выделение функций, которые очень важны для функционирования сектора обороны, но сейчас рассеяны. Будет выделен в отдельную функцию управления человеческим потенциалом;
-
внедрение управленческих практик. На старте идет речь о создании 5 межструктурных комитетов, которые позволят привлекать специалистов, необходимых для решения тех или иных задач.