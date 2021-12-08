Пассажирский микроавтобус попал в ДТП в Тернопольской области, пострадали 9 человек, - Нацполиция. ФОТО

Происшествие с потерпевшими произошло в среду, 8 декабря, около 17 часов вблизи села Лозовая Тернопольского района. На автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече не разминулись рейсовые микроавтобусы Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat.