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Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден. ВИДЕО

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Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден. ВИДЕО
Президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это не рассматривается", - сказал Байден журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос о том, могут ли американские военные быть отправлены в Украину для ее защиты от РФ.

По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

При этом он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.

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По данным американских СМИ, Байден также заявил журналистам, что на состоявшихся во вторник переговорах "четко разъяснил Путину, что, если Россия вторгнется в Украину, будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался".

"Россия ожидают серьезные последствия при вторжении в Украину", - приводит слова Байдена агентство Bloomberg.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Але ж у якого кацапа не спитай, всі як один скажуть - вони в Україні воюють проти штатів.
  • Ритта Рыжук
    Що забули про нігерів на "Абрамсах" на вулицях Донецька ???)))
  • Борменталь Незабаром
    Украина просто способна навалять свинособакам самостоятельно! и то что об этом говорит Байден - это признание нашим ребятам! и "открытие глаз" пуйлу и его свиньям: "наша помощь не потребуется, Украинская Армия вас ****** самостоятельно"
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