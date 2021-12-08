Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден. ВИДЕО

Президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это не рассматривается", - сказал Байден журналистам у Белого дома, отвечая на вопрос о том, могут ли американские военные быть отправлены в Украину для ее защиты от РФ.

По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

При этом он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.

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По данным американских СМИ, Байден также заявил журналистам, что на состоявшихся во вторник переговорах "четко разъяснил Путину, что, если Россия вторгнется в Украину, будут экономические последствия, с которыми тот никогда не сталкивался".

"Россия ожидают серьезные последствия при вторжении в Украину", - приводит слова Байдена агентство Bloomberg.