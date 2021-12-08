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Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины, - Зеленский

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Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины, - Зеленский
Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины, которые пойдут на инвестиции, торговлю и безопасность.

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до £3,5 млрд", - написал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-респект.Боже-бережи королеву...
  • Yman Yman
    А Британя в курсе, не?

    Переведите кто-нить Джонсону чо там клоун высрал, хай поржет
  • Vika Lysenko
    Только оружием. И под жесточайшим контролем !!!Ну разве можно предателю - саботажнику деньги давать ? Какламойше 4 миллиарда сегодня подарил , на бизнес шапито 10 миллиардов ………
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