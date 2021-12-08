Киевсовет завтра планирует уничтожить 176 га экопарка Осокорки, - депутат Михайлова

Эти участки получили в 2019 году статус ландшафтного заказника. Но завтра их могут "закатать в асфальт и отдать под уничтожение".

Об этом пишет в фейсбуке депутат Киевсовета Алина Михайлова, сообщает Цензор.НЕТ. Она называет запланированные на завтра события "масштабнейшей изменой IX созыва Киевсовета".

"Депутаты будут голосовать за проект решения об отказе от судебных споров о продлении договоров аренды земли, которые уже дошли до Верховного Суда. На практике это означает полную разблокировку строительства", - пишет Михайлова.

Проект решения будут рассматривать как безотлагательный. Если решение будет принято в пользу уничтожения экопарка, Михайлова призывает мэра Виталия Кличко наложить на него вето.

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"Юристы Киевсовета находятся в половине шага от победы, но строительная мафия в сговоре с властью собирается выдернуть ее у нас прямо из-под носа. Представьте: община почти победила в законной борьбе за свои экологические права, а ее избранники хотят нас разоружить и технически сдаться застройщику. Это не просто измена. Это - преступление. Каждый, кто голосует за, становится его соучастником", - добавила Михайлова.