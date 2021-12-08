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Первый в Украине концессионный автобан "Краковец - Броды - Ровно" начнут строить в 2022 году, - Шмыгаль

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Первый в Украине концессионный автобан "Краковец - Броды - Ровно" начнут строить в 2022 году, - Шмыгаль
Первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровно начнут строить в 2022 году.

Об этом заявили премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Строительство концессионного автобана - один из самых ожидаемых проектов для страны. Отсутствие таких дорог в течение 30 лет - это "экономическое преступление" против государства Украина. "Краковец - Броды - Ровно" должно стать первым проектом государственно-частного партнерства в сфере строительства и эксплуатации дорог. Должны как можно быстрее начать его реализацию", — подчеркнул глава правительства.

Протяженность дороги должна составить около 280 км, а время прохождения маршрута прогнозируемо уменьшится с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта предусмотрена в три этапа. Первые работы должны начаться в следующем году.

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Топ комментарии

  • vadym sestritsyn
    Правильно. Зачем нам оружие. Пусть Байден приезжает и нас защищает ! Барыга!!
  • alex orly
    шМигло, нам зараз потрібні РАКЕТИ, різного роду дії, а ти х....йню якусьнесеш!!!!!! В нас що війна закінчилась????????????
  • Влад Воланд
    Зелені та своїй реальністі,кому ви автобани будуюте? Коли армію будувати будете?
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