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Франция предупреждает Москву о "стратегических последствиях" в случае эскалации ситуации с Украиной

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Франция предупреждает Москву о "стратегических последствиях" в случае эскалации ситуации с Украиной
Россия столкнется с масштабными последствиями и санкциями в случае нападения на Украину.

Об этом заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"России дали твердо понять, что будут стратегические и массивные последствия, если будет новое нарушение территориальной целостности Украины", – заявил французский министр.

Ле Дриан также заверил, что речь идет о беспрецедентных санкциях, от введения которых западные страны отказались в прошлом, в ситуации с Крымом в 2014 году.

"Мы с большим вниманием следим за ситуацией вокруг Украины. Главы государств и правительств выразили свою решительность с тем, что суверенитет нельзя нарушать", – отметил он.

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Топ комментарии

  • Рекрут
    Не доверяю я Франции.
  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    Блин, такой озабоченности уже всем миром навалили… Боюсь, х.уйло не вывезет…
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Осмелели жабоеды, или рокфора переели---ветер гнать когда уже уплыло!
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