Реформа СБУ усилит ее возможность защищать государственную безопасность, - "слуга народа" Безуглая

Реформа Службы безопасности Украины избавит ее от несвойственных функций и усилит возможности стоять на защите государственной безопасности страны.

Об этом пишет в статье для "Европейской правды" руководитель рабочей группы по разработке законопроекта 3196-д о реформе СБУ, нардеп "Слуги народа" Марианна Безуглая, сообщает Цензор.НЕТ.

"Законопроект 3196-д прошел бесконечное количество раундов межведомственных, парламентских, экспертных консультаций, получил публичную поддержку западных партнеров, в том числе НАТО, ЕС и США, но до сих пор окутан теориями заговоров, "предательствами", сплетнями и взаимоисключающими стереотипами", - указывает нардеп.

Да, критикуют чаще всего ст. 11 и 13 законопроекта 3196-д - о полномочиях Службы и о сборе и получении ею информации. Некоторые критики считают, что законопроект слишком усилит спецслужбу, некоторые - что слишком ослабит.

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Впрочем, на самом деле у СБУ заберут несвойственные ей функции, существование которых повышало коррупционные риски. Однако будет усилено контрразведывательное направление деятельности Службы.

"Контрразведка (а тем более в воюющем государстве) не должна быть беспомощной. В СБУ должны сохраниться полномочия, которые позволят ей выполнять свою основную функцию – предотвращать угрозы нацбезопасности", - подчеркнула Безуглая.

Также будут конкретизированы полномочия СБУ. Она впервые получит право на контрдиверсионные меры, борьбу с кибертерроризмом, информационные операции и противодействие специальным информационным операциям против Украины.

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"Мы впервые дошли так далеко в реформировании спецслужбы, которая стала потомком КГБ и сохранила признаки этой советской службы; допустила инфильтрацию в ее саму и украинскую власть российской агентуры во времена Януковича; не предотвратила аннексию Крыма и войну на Востоке; запятнана многочисленными коррупционными скандалами... Можно еще долго перечислять. Мы сейчас имеем поддержку партнеров по НАТО. Вероятно, не скоро сможем повторить сложный уже пройденный путь и получить такую ​​поддержку, если провалим этот закон", - подытожила Безуглая.