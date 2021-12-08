Блинкен и Мишель обсудили российские войска на территории Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого они указали, что Россия должна снизить напряженность на границе с Украиной.

Об этом сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они выразили обеспокоенность из-за наращивания Россией военных сил вблизи Украины и отметили необходимость того, чтобы Россия прекратила эскалацию и вернулась в дипломатию, в том числе к полному выполнению минских договоренностей, которые являются лучшим способом разрешения конфликта на Донбассе", - рассказал он.

Прайс подчеркнул, что Блинкен и Мишель в ходе разговора договорились о необходимости "быстрых и серьезных" действий по России в случае "эскалации ее агрессии в Украине".

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