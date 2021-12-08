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Бундестаг проведет экстренные слушания по войскам РФ возле Украины, - посол Мельник

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Бундестаг проведет экстренные слушания по войскам РФ возле Украины, - посол Мельник
Немецкий парламент в четверг, 9 декабря, проведет экстренные слушания по поводу накопления войск РФ у государственных границ Украины.

Об этом сообщил в твиттере посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"В четверг, 9.12, на пленарном заседании бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: "Позиция федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины". Ждем мощного предупреждения путинскому режиму из Берлина", - написал Мельник.

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  • Андрій Жагун 3f28c282
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