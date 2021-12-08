Украина, Литва и Грузия договорились о создании Группы по анализу киберугроз, - Минобороны

Министерства обороны Украины, Литвы и Грузии подписали Меморандум о создании Группы по анализу киберугроз при Региональном центре киберзащиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Целью Меморандума является создание Группы по анализу киберугроз и определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

Задача Группы заключается в развитии многонациональных возможностей анализа киберугроз путем разработки стандартных практик обмена информацией на оперативном и тактическом уровнях киберугроз, уязвимостей безопасности, обработки инцидентов и цифровой экспертизы.

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"Подписанием Меморандума подтверждаются намерения Литвы, Грузии и Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности и подчеркивается готовность стран участвовать в деятельности Регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз. Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно, будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению боевых возможностей Вооруженных Сил Украины для гарантирования мира и благосостояния украинцев, литовцев, грузин и всей Европы в целом", - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.