Великобритания выделит дополнительный миллиард фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты с Украиной, - МИД
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Средства, направленные британским Агентством гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance), могут быть использованы в ряде сфер, в частности в отраслях здравоохранения, инфраструктуры и "зеленой" энергетики.
"Решение о дополнительном выделении более 35 миллиардов гривен на проекты по торговле и инвестициям подтверждает высокий уровень стратегического партнерства, достигнутый во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре прошлого года. Привлечение этих средств дополнительно к ранее анонсированным 2,5 миллиардам фунтов стерлингов создаст новые возможности для нашей экономики и украинского бизнеса, повысит благосостояние украинских граждан", - отметил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.