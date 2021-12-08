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Великобритания выделит дополнительный миллиард фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты с Украиной, - МИД

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Великобритания сообщила о предоставлении дополнительно одного миллиарда фунтов стерлингов на реализацию торговых и инвестиционных проектов с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Средства, направленные британским Агентством гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance), могут быть использованы в ряде сфер, в частности в отраслях здравоохранения, инфраструктуры и "зеленой" энергетики.

"Решение о дополнительном выделении более 35 миллиардов гривен на проекты по торговле и инвестициям подтверждает высокий уровень стратегического партнерства, достигнутый во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре прошлого года. Привлечение этих средств дополнительно к ранее анонсированным 2,5 миллиардам фунтов стерлингов создаст новые возможности для нашей экономики и украинского бизнеса, повысит благосостояние украинских граждан", - отметил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Топ комментарии

  • ТутАхламон
    все було б добре,якби не тотальне велике крадівництво...
  • alex orly
    Британці, не давайте налом!!!!!!! Будуть виконані проекти або якісь інші роботи чи закупи, тоді і проплатіть!!!!!!! А інікше все зникне, а вам покажуть фіктивні виконання!!!!!!
  • Ирина Мороз
    Підвищать добробут зел, опи та наближеного олігарха, хто б сумнівався.
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