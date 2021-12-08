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Ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец. ФОТО

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Сергей Максимец, которого на передовой называли Дядя Сережа, помогал военным с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Максимец много лет был дальнобойщиком, работал на Чернобыльской АЭС. После этого он поселился в Донецке и начал отливать церковные колокола. Колокола его работы были установлены в сотнях храмов в Украине и мире - в том числе в колокольне храма Девы Марии в Вифлееме.

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В конце мая 2014 Максимца предупредили, что он попал в "расстрельные списки" оккупантов. Он был вынужден вместе с семьей покинуть город.

Сергей Максимец стал помогать защитникам Украины. На своем микроавтобусе он возил на фронт передачи бойцам, вывозил из зоны АТО раненых и помогал эвакуироваться гражданским.

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Во время волонтерства Максимец был контужен и частично потерял слух. В последние годы он перенес инфаркт и две сложные операции.

Сергею Максимцу было 69 лет.

Помочь его родным можно, перечислив средства:

ПриватБанк 5457 0822 2579 5694 Максимец Кирилл Сергеевич (сын)

Монобанк 4441 1144 4004 1299 Максимец Людмила Юрьевна (жена)

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Світла пам'ять !
  • Fedir Syzyi
    Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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