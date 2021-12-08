Ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сергей Максимец много лет был дальнобойщиком, работал на Чернобыльской АЭС. После этого он поселился в Донецке и начал отливать церковные колокола. Колокола его работы были установлены в сотнях храмов в Украине и мире - в том числе в колокольне храма Девы Марии в Вифлееме.
В конце мая 2014 Максимца предупредили, что он попал в "расстрельные списки" оккупантов. Он был вынужден вместе с семьей покинуть город.
Сергей Максимец стал помогать защитникам Украины. На своем микроавтобусе он возил на фронт передачи бойцам, вывозил из зоны АТО раненых и помогал эвакуироваться гражданским.
Во время волонтерства Максимец был контужен и частично потерял слух. В последние годы он перенес инфаркт и две сложные операции.
Сергею Максимцу было 69 лет.
Помочь его родным можно, перечислив средства:
ПриватБанк 5457 0822 2579 5694 Максимец Кирилл Сергеевич (сын)
Монобанк 4441 1144 4004 1299 Максимец Людмила Юрьевна (жена)