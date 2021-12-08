Новости • Агрессия России против Украины, Война

Надеемся, что на этот раз Россия не будет использовать военную силу и будет уважать суверенитет Украины, - Столтенберг

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Надеемся, что на этот раз Россия не будет использовать военную силу и будет уважать суверенитет Украины, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, и выразил надежду, что РФ не будет нарушать территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем разговор, состоявшийся между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что на этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы Украины", - заявил Столтенберг.

Он также в очередной раз призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности своих намерений в отношении Украины.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Alexey Chernyavsky
    Да хватит уже сопли пускать. Вы или перекройте Пуйлу кислород или промолчите, подождите когда оно в озабоченную Европу свое свиное рыло засунет
  • Борменталь Незабаром
    вы смотрите как упёрто рашафашистская пропаганда вгружает, что Украина не выстоит без штатов или нато или ес...
    Включите мозги, сопротивление было организовано простыми украинскими мужчинами и женщинами, когда обычные повара, айтишники, водители, врачи и учителя смешивали с говном "элитный " рашистский "спецназ" - ни о каких штатах или натах или есах не было ни слуха ни духа!!!
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