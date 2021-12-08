Надеемся, что на этот раз Россия не будет использовать военную силу и будет уважать суверенитет Украины, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует диалог президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, и выразил надежду, что РФ не будет нарушать территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем разговор, состоявшийся между президентом Байденом и президентом Путиным вчера, и надеемся, что на этот раз Россия не будет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы Украины", - заявил Столтенберг.

Он также в очередной раз призвал Россию к снижению напряжения и прозрачности своих намерений в отношении Украины.

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