Украина троллит Россию: Жить рядом – это головная боль (обновлено). ФОТО

Украина потроллила Россию в официальном аккаунте в твиттере.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный аккаунт Украины в социальной сети "Твиттер".

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За сутки этот мем собрал более 80 тыс. ретвитов и более 300 тыс. лайков. Это значит, что его увидели как минимум 20 млн человек.

"И это не просто смешная картинка. Если почитать комментарии, то, кроме увлечённости, многие узнают новую информацию. "Стоп, так россияне у вас не только в Крыму, а и на Востоке?" "Погодите, так у вас война идет каждый день? Я думал, что после Крыма ничего не было". То есть одновременно имеем и просвещение, и продвижение украинских нарративов в мире", - пишет в фейсбуке Ярема Дух, один из основателей официального Твиттер-аккаунта Украины.

Он отметил, что сейчас аккаунт ведут "люди в правительстве", и он стоит Украине ноль гривен.

"И здесь можно поощрить правительство больше использовать эти "цифровые инструменты" для интересов Украины – ведь Интернет на временно оккупированные территории проникает в каждый город. Таким образом, можно очень эффективно популяризировать украинский контент", - добавил он.