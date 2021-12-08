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Беспокойство Путина относительно НАТО будет обсуждено на отдельной встрече, - Байден

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Беспокойство Путина относительно НАТО будет обсуждено на отдельной встрече, - Байден
До пятницы, 10 декабря, представители США и, по меньшей мере, четырех союзников по Альянсу намерены объявить о встрече на высоком уровне с делегацией России.

Об этом заявил президент США Джо Байден журналистам, комментируя онлайн-встречу с президентом РФ Путиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам президента США, до конца этой недели будет объявлено о встречах на высоком уровне с Россией и по крайней мере четырьмя основными союзниками из НАТО. На этой встрече планируется "обсудить обеспокоенность России в отношении НАТО в целом", а также вопрос "снижения напряженности на восточном фронте".

В то же время Байден отметил, что у Соединенных Штатов есть моральные и юридические обязательства защищать союзников по НАТО в случае нападения, но это обязательство не распространяется на Украину.

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Топ комментарии

  • Ритта Рыжук
    Це не заважає Україні розбудовувати ЄС та НАТО в Україні ,прагнути доїх стандартів та рівня життя !!!)))
  • курвиметр
    Так Байден и морозится, что типа ничего не обещали. Но есть Будапештский меморандум, который прямо основан на договоре о нераспространении ядерного оружия.

    Байден не понимает, что в случае широкомасштабной агрессии РФ против Украины, с применением самолетов и ракет малой дальности, сразу, примерно в тридцати странах мира, начнутся работы по созданию своего ядерного оружия и своих баллистических ракет.

    США просто потеряет свой статус мирового лидера, со всеми последствиями в том числе в том, что будут отжимать штатовские бизнеса по всему миру.
  • Иван Иван 31509c93
    я так понимаю географию в школе ты не учил)
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