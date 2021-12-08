Посадка самолета с Протасевичем была спецоперацией белорусских спецслужб, – диспетчер

Диспетчер аэропорта в Минске выехал из Беларуси в Польшу и рассказал, что посадка самолета с бывшим главным редактором оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае 2021 была операцией белорусских спецслужб.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что диспетчер Олег Галегов - этнический грузин, женатый на женщине из Беларуси - летом нелегально пересек государственную границу вместе с мигрантами с Ближнего Востока.

В Польше он в разговоре с сотрудниками спецслужб рассказал, что самолет был посажен в результате операции КГБ и вскрыл ее детали. Диспетчер предоставил доказательства, что это была операция спецслужб Беларуси.

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По словам источников издания, диспетчер отвечал за то, чтобы сообщить пилоту самолета о якобы заложенной на борту бомбе. Кроме того, он должен был рекомендовать командиру экипажа совершить посадку в аэропорту Минска по соображениям безопасности.

Диспетчер также сообщил, что в ситуации с самолетом на башне находился офицер Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси. В самый ответственный момент он взял под полный контроль авиадиспетчерскую службу.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.