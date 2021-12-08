США на этой неделе доставят партию военной помощи Украине
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США на этой неделе отправят Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на этот год в соответствии с контрактом.
Об этом рассказал во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
В Министерстве обороны США отметили, что на этой неделе завершается контракт на 2021 год по поставкам вооружения Украине. Груз помощи, по словам спикера Пентагона, будет состоять из стрелкового оружия и боеприпасов.
Стоит отметить, 10 и 18 октября в Украину уже были доставлены две партии груза, третья - доставлена 22 октября.