В Украине выявляют лишь 40% всех случаев COVID-19, - Ляшко
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В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в официальную статистику.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон
"Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр.
По мнению Ляшко, следующие волны COVID-19 должны быть более легкими. Однако это зависит от появления новых мутаций коронавируса.