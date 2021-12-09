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В Украине выявляют лишь 40% всех случаев COVID-19, - Ляшко

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В Украине выявляют лишь 40% всех случаев COVID-19, - Ляшко
В Украине 60% инфицированных коронавирусом не попадают в официальную статистику.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон

"Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших. Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращась к врачу. Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться", – рассказал министр.

По мнению Ляшко, следующие волны COVID-19 должны быть более легкими. Однако это зависит от появления новых мутаций коронавируса.

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Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Это явка с повинной Ляшко.
    Если, по его словам, выявляют только 40% (3,5 млн официально зарегистрированных переболевших) от всех больных короновирусом, то значит уже переболело около 9 млн. человек.
    Умерло 89 тысяч.
    То есть, смертность от короновируса ровно 1%.
    Это намного меньше чем например от тубёркулёза.
    Но почему то нет никаких вакцин от тубёркулёза, нет никаких паспортов и сертификатов по туберкулёзу, нет никаких ограничений, вообще даже почти все профильные больницы по туберкулёзу позакрывали.
    А почему так?
    А потому, что на туберкулёзе много не заработают барыги от медицины и фармкомпаний.
    А вот на искусственной истерии по короновирусе, зарабатывают сотни миллиардов долларов.
    Вакцины, бустерные дозы, вымышленные всё новые и новые штаммы короновируса, а под них опять новые вакцины, и так каждые полгода, ковид-серификаты, ограничение прав людей, угробление экономики, увольнение невакцинованных с работы, закрытие предприятий где много невакцинованных, ограничение передвижения в транспорте, закрытие школ, что бы дети расли неучами, итд...итп...
    И всё ради чего? ради большой наживы отдельных фармкомпаний и чиновников.
  • Володимир Мик
    Может я не прав, но как по мне этот "страшный короновирус" это тот же обычный грипп, ну возможно немного более усложнённый.
    И смертность от обычного гриппа такая же как и от короновируса - 1%
    Ведь, грипп это то же острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, также поражает бронхи и лёгкие. Грипп часто приводит к пневмонии и люди так же умирают от поражения лёгких.
    Чем короновирус не грипп?
    Сейчас известно более 2000 штаммов и разновидностей гриппа, значит и штаммов короновируса придумают более 2000 )
    Так, что всё спереди )))
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А таких как ты вообще нужно изолировать от общества,тебя заставили уколоться,а потом сами же вам говорят что смертность всего 1% как от обычного гриппа.а ты понимать начинаешь что лоханулся и начинаешь тут всем желать смерти,ограничений,вы ваксеры так со стороны глянешь как будто недоразвитые.
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