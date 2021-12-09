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ВСУ вправе применять полученные от США ПТРК Javelin для самообороны в любой части своей страны, - Пентагон

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ВСУ вправе применять полученные от США ПТРК Javelin для самообороны в любой части своей страны, - Пентагон
Украинские военные имеют право применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в любой части своей страны для самообороны.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно в Украине их можно применять", - сказал Кирби на брифинге.

США будут готовы направить дополнительные силы на территорию союзников по НАТО в Восточной Европе лишь в ситуации, если РФ нападет на Украину.

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"Если произойдет новое вторжение в Украину и поступят запросы о дополнительной поддержке, тогда мы ответим положительно на эти запросы. Сейчас же ситуация - иная", - добавил представитель Министерства обороны США.

Топ комментарии

  • Myko
  • Яр Холодний
    Я особисто йому не заздрю - бо умію трохи "прораховувать наперед" Все те , чому "заздрить" можна зараз, швидко закінчиться І що далі? А далі - втеча і переховування від неминучої кримінальної відповідальності (якщо "папа Беня" не вирішить по-сталінськи" - Нет челаєка - нет праблєми") Жить відкрито він зможе лише у Росії
    І кому він там буде потрібен? І в якості кого? Політичного діяча? Та за ним ніхто не піде , бо всі його "прихильники" - куплені "папою Бенею", на тусовці , "статисти" А йому самому "Блазень" потрібен лише при владі - в Росії він йому і "нахєр не вперся"
    В якості артиста? А він хіба артист? Так - дешевий провінційний клоун Ну - "пошариться" рік-два А потім він усім надоїсть Чому? Та тому що на той час у РОсії буде своєї "грусті" "по вуха" - чи може хтось впевнений , що через рік-два Росія почне "цвісти і пахнуть"?! (хіба що "як макуха під лавкою"...)
    А йому ж увага публіки - як "наркотик" Такі особистості як він , без цього не можуть! А ще наркотична залежність! Коротше кажучи - післяпрезидентському майбутньому його я не заздрю А "президентське "сьогодні" - недовговічне Та й в нього , яку Стєньку Разіна , я не вірю - то він перед плахою зміг крикнуть брату Фролу , що закричав від жаху , коли його поволокли на плаху : "Молчи собака! Хоть погуляли всласть!" А "Блазень" обсереться ще в залі суду - хоч в Україні і нема смертної кари (якщо до суду доживе - в чому я сумніваюсь)
  • Myko
    ВАТА ШОУ

    Дорослі дяді домовляються про те, щоб врятувати Україну від захоплення росією. В цей час наш хлопчик зранку вже покакав, з'їв кашку і постить фоточку з гантельками. "Всьо будєт харашо!"
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