ВСУ вправе применять полученные от США ПТРК Javelin для самообороны в любой части своей страны, - Пентагон

Украинские военные имеют право применять полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в любой части своей страны для самообороны.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно в Украине их можно применять", - сказал Кирби на брифинге.

США будут готовы направить дополнительные силы на территорию союзников по НАТО в Восточной Европе лишь в ситуации, если РФ нападет на Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возможность применения армии США для защиты Украины от РФ не рассматривается, - Байден. ВИДЕО

"Если произойдет новое вторжение в Украину и поступят запросы о дополнительной поддержке, тогда мы ответим положительно на эти запросы. Сейчас же ситуация - иная", - добавил представитель Министерства обороны США.