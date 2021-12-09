Россия стратегически не заинтересована в эффективности Нормандского формата, - представитель украинской делегации в ТКГ Гармаш
Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Стратегической заинтересованности России в эффективной работе Нормандского формата нет абсолютно. Потому что в Нормандском формате нет ОРДЛО. И вот даже на сегодняшнем заседании ТКГ мы видим новый тренд - это то, что Россия пытается все-таки навязать нам субъектность ОРДЛО" , – сообщил журналист.
Гармаш рассказал, что сегодня на заседании переговорщики в течение восьми часов обсуждали возможность заключения перемирия, возобновления режима "тишины". И украинская сторона не выдвигала для этого каких-либо условий.
"А вот из уст представителей России и ОРДЛО постоянно ставятся нам какие-то условия, основное из которых – это субъективизация. То есть, чтобы мы назвали ОРДЛО стороной конфликта", – пояснил Гармаш.
Представитель ОРДЛО в украинской делегации подчеркнул, что когда люди хотят мира, они не ставят условий: "Поэтому особых перемен в позиции России по урегулированию конфликта на Донбассе я не вижу, к сожалению. И не думаю, что они возможны сегодня со стороны Украины. Потому что нам ставят только ультиматумы".