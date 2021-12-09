Суд оставил Семенченко под стражей до 5 февраля

Несмотря на объявление перерыва до 9 декабря, суд все же собрался еще раз и объявил решение о мере пресечения для Семена Семенченко и еще восьмерых обвиняемых.

Семенченко оставили под стражей до 5 февраля, другим обвиняемым также оставили в силе их меры пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

После того, как судья объявила перерыв в заседании до завтра, она ушла в совещательную комнату и через минут 20 вышла с постановлением, согласно которому Семенченко оставили под стражей еще на 60 суток, также у других обвиняемых останутся меры, избранные им ранее.

Как сказал адвокат Семенченко, 9 декабря будет рассматриваться ходатайство защиты о возвращении обвинительного акта прокурорам. Также он добавил, что будет подавать апелляцию на постановление о продлении меры пресечения Семенченко.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.