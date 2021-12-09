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Литва передала Украине бронежилеты и баллистические пояса в качестве военной помощи

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Литва передала Украине бронежилеты и баллистические пояса в качестве военной помощи
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас передал первую часть помощи украинским военным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я еду в Киев, где передаю первую часть военной помощи Украине", - заявил министр.

По соглашению с литовским правительством было предоставлено Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса.

"Борьба Украины - это также борьба Литвы", - добавил Анушаускас.

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Боротьба України - це також боротьба Литви", - додав Анашаускас.

    Ось людина розуміє (так само як і його країна) що Україна захищає весь притомний світ від рашистської навали.
    Щира подяка.
  • alex lagun
    вот кто настоящие наши Братья!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Литовцям-респект...
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