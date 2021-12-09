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Тело мигранта из Нигерии нашли в Польше близ границы с Беларусью

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Тело мигранта из Нигерии нашли в Польше близ границы с Беларусью
Полиция Польши выясняет обстоятельства смерти иностранца, тело которого было обнаружено в нескольких километрах от границы с Беларусью.

Об этом в комментарии РАР сообщил представитель полиции Подлясского воеводства Томаш Крупа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, тело мужчины, при котором нашли паспорт гражданина Нигерии, обнаружено в девяти километрах от границы с Беларусью. Сейчас полиция выясняет, действительно ли документ принадлежал умершему.

Как сообщила Пограничная служба Польши, за предыдущие сутки, 7 декабря, задержан 51 иностранец, пытавшийся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси. В частности, в страну пыталась проникнуть группа из 35 человек, в основном граждан Ирака. Все нарушители границы задержаны.

Всего с начала осени в Польше близ границы с РБ обнаружены мертвыми около десяти нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

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Напомним, в связи с миграционным кризисом Польша частично закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью. Тем временем возводятся временные заграждения из колючей проволоки. К середине следующего года страна планирует построить постоянное заграждение высотой более 5 метров, его протяженность составит около 200 км.

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Топ комментарии

  • Порохобандерівець
  • 5 копійок
    Оце варто було пхатись туди з Нігерії щоб там врізати дуба?
  • Яр Холодний
    Лист мігранта-нігерійця з України: "Дорогий тату! Пишу тобі з холодних північних земель Влаштувався я більш-менш пристойно - за їжею не треба гасать по джунглях з автоматом Одне погано - клімат! І якщо їх "зелену зиму" ще більш-менш терпіть можна , то їх "біла зима" - суцільний жах Доходить до того що вода стає твердою і вона , падаючи з дахів , може вбить людину , проломивши їй голову!"
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