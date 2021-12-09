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Блинкен и Столтенберг обсудили варианты действий НАТО в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины, - Госдеп США

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Блинкен и Столтенберг обсудили варианты действий НАТО в случае дальнейшей агрессии РФ против Украины, - Госдеп США
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в среду с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом варианты действий альянса в случае вторжения РФ в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом информирует Госдеп.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили состоявшийся 7 декабря разговор президента (Джо. - Ред.) Байдена с президентом России (Владимиром. - Ред.) Путиным. Также они обсудили варианты действий НАТО в случае дальнейшей российской агрессии против Украины", - отмечается в заявлении Госдепартамента США.

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры, уделив особое внимание Украине. Как отметили в Белом доме, президент США пообещал Путину дать жесткий ответ в случае военной эскалации в Украине.

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  • Senator S 01a656ec
  • Senator S 01a656ec
    Голобородька ведет Украину к Дефолту и талонам на пропитание...73%....
  • Анатолий К 65c6a92d
    Які дороги, коли біля воріт своїть ворог і зарадив зброю? Перше що потрібно робити - озброювати армію, а вже коли кацапи відійдуть, то будувати дороги. Бо закрадається таке враження, що Володя і його команда спеціально будують дороги для ворога, щоб коли він займе ці території, то не тратився на приведення доріг у нормальний стан.
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