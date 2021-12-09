Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 9 декабря в мире зарегистрировали 666 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7860 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 268 117 029 случаев инфицирования, из них 666 366 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 295 199 человек, из них 7860 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 241,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 11-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.