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Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

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Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 9 декабря в мире зарегистрировали 666 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7860 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 268 117 029 случаев инфицирования, из них 666 366 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 295 199 человек, из них 7860 за минувшие сутки.

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 241,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 17-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 11-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.

Украина - на пятом месте в мире и четвертом в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

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Топ комментарии

  • Kozak Slovak
    В Німеччині показує 571 труп, а щеплено більше 70 % . В Польщі аналогічно. Овцинація пройшла успішно.
  • Senator S 01a656ec
  • Юрий Мазепа 96f1ecee
    Чей заказ выполняет автор? На каких идиотов расчитаны цифры? Летальность и количество летальных случаев-абсолютно разные вещи. Летальность-количество умерших на 100 000 населения. А-у, гараж! Посчитай на простом калькуляторе: под руководством ,,чемпионов мира по борьбе с ковид-19" (Зеленский, май 2020) по фамилиям Зеленский и Шмыгаль ЛЕТАЛЬНОСТЬ в Украине ПРЕВЫШАЕТ летальность в США, России, Китае и Индии вместе взятых. И о каких местах кто-то вякает?
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