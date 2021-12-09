В Украине за сутки от COVID-19 умерли 465 человек, зафиксированы 12 376 новых случаев заражения, 24 547 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 12 376 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 26 млн прививок против COVID-19 сделаны в Украине!

За сутки 8 декабря в Украине:

зафиксированы 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1078, медпрацівників – 194);

178 796 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 69 267 человек, полностью иммунизированы – 109 529 человек.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2449 человек;

летальных случаев – 465;

выздоровели – 24 547 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 532 357 человек;

выздоровели – 3 109 423 человека;

летальных случаев – 89 901;

проведено ПЦР-тестирований – 16 199 355.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 974 700 человек, из них получили первую дозу – 13 974 698 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 151 762 человека. В общей сложности проведены 26 126 460 прививок", - рассказали в Минздраве.





