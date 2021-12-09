"Слуга народа" Яременко о разговоре Байдена и Путина: Хотя пока переговоры не дали ощутимого результата, но торги начались

По замыслу американцев, в результате телефонной беседы с Байденом у Путина должно было остаться понимание, что немедленно после нападения на Украину международная торговля России упадет, настроенные воевать украинцы получат вооружений достаточно, чтобы серьезно уменьшить количество боеспособных российских войск, после чего на границах России появится еще больше войск и вооружений.

Об этом заявил нардеп "СН" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, это не был саммит. Только телефонный разговор. Ценой в саммиты. На самом деле, несмотря на отсутствие зримых немедленных результатов по меньшей мере с точки зрения медийного внимания и экспертных ожиданий эта телефонная беседа, возможно, даже превзошла некоторые саммиты. И это феноменально, какой вес приобретают вспомогательные инструменты дипломатии в динамическом хаотическом мире. Хоть твиты, хоть телефонные беседы. Согласованная, судя по всему, сторонами разговора минимальная визуализация была красноречивой: внешнеполитическая и команда по безопасности президента США против одинокого президента России (не могу избавиться от упоминания о меме Суркова - одиночество полукровки). Фото одинокого за длинным большим столом президента РФ излишне подчеркивало не только внутриполитические реалии в этой стране, но и реальность геополитики. США вышли на разговор имея твердую поддержку союзников, Россия могла похвастаться разве что тщательно избалованным ее же пропагандой мифом о союзе с Китаем. Есть у нее, правда, и не мифический союз – с Беларусью, но здесь чувство меры россиян не подводит: хвастаться нечем", – рассказал он.

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Оба президента работали и на внутреннюю аудиторию, и на внешнюю. Президент Байден и его команда вынуждены отстаивать во внутриполитической дискуссии достаточно слабую позицию по "Северному потоку-2". Какую дополнительно усиливала дискуссия вокруг этого вопроса в Сенате. И своих скептиков, и украинскую аудиторию команда Байдена пытается успокоить распространением информации о договоренности с новым немецким правительством прекратить использование СП2 в случае вооруженного нападения России на Украину. С одной стороны, эта позиция помогла привлечь ФРГ в пул "великих государств" от имени которых с Путиным говорил Байден. С другой стороны, эта тема вряд ли усиливала позицию США и из-за совпадения во времени мышиной волокиты вокруг СП2 в Сенате с телефонным разговором, и из-за достаточно сомнительной логики сентенции Белого Дома о том, что СП2 нужно запустить, чтобы сделать Путина заложником поставок газа. До сих пор это так не работало. Так или иначе – уже "слитую" без особых встречных реверансов россиянам (немцам) тему "Северного потока-2" Байден и его администрация пытались "продать" во второй раз", - добавил политик.

"Реальным давлением на Путина, по замыслу американцев, должно быть то, что коалиция государств уже согласовала на политическом уровне и проработала на техническом уровне план мер на случай вооруженной интервенции РФ против Украины. Экономические санкции в ответ на вооруженную агрессию, возможно, и не звучит слишком угрожающе (особенно для нас, украинцев), но есть нюансы", - акцентировал "слуга народа".

"Во-первых, санкции будут вводиться немедленно - без традиционных раскачек и выражения обеспокоенности. Во-вторых, санкции будут иметь не сдерживающий эффект, а губительный, разрушительный. Это важно, потому что с 2014 года речь шла не о желании Запада разрушить РФ санкциями, а только "заставить Путина задуматься". В-третьих, санкции будут сразу применять фактически все основные торгово-экономические партнеры (за исключением Китая), что повлияет на желание сотрудничать с РФ и со стороны тех государств, которые не будут приобщаться к санкционному режиму", - пояснил Яременко.

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"Следующим в списке была угроза предоставить Украине вооружения, больше того, что она уже имеет. Еще одной угрозой было - укрепление обороны других стран Восточной и Центральной Европы - членов НАТО. Это тоже может быть важно для того, чтобы повлиять на умы российских военных планировщиков: вы хотите напасть на Украину, чтобы предотвратить потенциальную угрозу от появления на ее территории войск и вооружения НАТО? Хорошо, но тогда войска и вооружения НАТО гарантированно появятся еще ближе к РФ в еще большем количестве в Балтийских государствах – сидите на Новый год и считайте, что вам хуже?" - отметил он.

"В общем, можно предположить, что, по замыслу американцев, в результате телефонной беседы с Байденом у Путина должно было остаться понимание или ясное представление, что 1) немедленно после нападения на Украину международная торговля России упадет; 2) Настроенные воевать украинцы получат вооружений достаточно, чтобы серьезно уменьшить количество боеспособных русских войск; 3) После этого на границах России появится еще большее количество войск и вооружений. Ну, а дальше богатая фантазия российского фюрера должна подсказать ему, что в итоге произойдет где-то на востоке его страны, которая будет экономически и военно обескровлена. Было ли это достаточно убедительно для Путина - нам предстоит узнать на собственной шкуре уже в следующем году", - подытожил Яременко.

"В ответ Путин, по выражению одного умного и ироничного мужчины, снова вызвал дух Молотова и Риббентропа. Это не слишком поразило Байдена, который при всем желании Путина не смог бы согласиться на то, что НАТО (оборонный союз) из-за военного шантажа Украины со стороны РФ возьмет и изменит свою политику открытых дверей относительно членства - согласится куда-то не расширяться, где Россия наляпала красных линий. Байден отметил, что лучше говорить, чем воевать. Но говорить стоит тогда, когда никто не собирается воевать. Утром деэскалация, вечером - переговоры. Путин тоже ничего не пообещал… ему было ничего обещать, потому что "их там нет", а Песков уже гарантировал, что с Украиной воевать и так никто не собирался. Никогда такого не было, и вот тебе снова", - подчеркнул "слуга народа".

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"Очевидно, на этом этапе нарративы об Украине иссякли у обеих сторон, и президенты перешли к десертам. В дипломатии большинство движений и событий можно оценить как "при том всем лучше, что они есть, чем если бы их не было". Если бы этой беседы не было, ситуация с эскалацией российского военного присутствия вдоль украинской границы была бы еще менее прогнозируемой. Хотя пока переговоры не принесли ощутимого результата, торги начались. Это не гарантирует нам почти ничего. Но отсутствие этих торгов гарантировало бы нам еще меньше. Расходиться явно рано", - резюмировал Яременко.