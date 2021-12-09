Полиция закрыла уголовное производство в отношении руководителя ИМИ Оксаны Романюк, возбужденное по заявлению "Журналистов против коррупции"

Полиция Киева закрыла уголовное производство в отношении исполнительного директора "Института массовой информации" Оксаны Романюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа", об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос ее адвоката.

О производстве стало известно в январе 2021 года. Его нарушили по заявлению главного редактора ИА "Журналисты против коррупции" и руководителя ОС "Национальный союз независимых журналистов Украины" Сергея Кота от 31 декабря 2020 года.

Поводом для его заявления стал комментарий г-жи Романюк "Детектору медиа" о продаже журналистских удостоверений со стороны ОО "Журналисты против коррупции". Кот обвинил ее в заведомо ложном сообщении о преступлении (статья 383-1 УКУ).

После этого "Журналисты против коррупции" опубликовали ряд дискредитационных материалов об Оксане Романюк, в некоторых также упоминалась шеф-редактор "Детектора медиа" Наталья Лигачева. Преимущественно эти публикации являлись перепечаткой различных текстов и видео за предыдущие годы.

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В комментарии "Детектору медиа" г-жа Романюк заявила, что считает открытие уголовного производства прецедентом и давлением на свободу слова, тем более что в отношении самих "Журналистов против коррупции" полиция не открыла дело за торговлю удостоверениями.