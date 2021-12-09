Гармаш о результатах заседания ТКГ: Подготовлен документ. Если он устроит все стороны - его рассмотрят сегодня вне очереди

Украинская сторона подготовила документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом заявил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подготовлен документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании, если он устроит все стороны", - сказал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы в среду, 8 декабря, будут решены три основных вопроса, в том числе прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами.

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