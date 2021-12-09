Расследование киберполиции против Миротворца демонстрирует намерение уничтожить доказательства преступлений против Украины, - директор центра Зайцев. ДОКУМЕНТ

Расследование киберполиции против Центра "Миротворец" "демонстрирует безудержное намерение уничтожить доказательства преступлений против Украины и ее граждан".

Об этом заявил директор Центра "Миротворец" Роман Зайцев, передает Цензор.НЕТ.

"Из СМИ узнали, что киберполиция якобы в Центр "Миротворец" письмо отправила по поводу того, что Л. Денисова вместе с российским агрессором и созданными им пророссийскими террористическими приспешниками на оккупированных территориях Украины решили "как нам объединить усилия, чтоб наконец уже сайт не работал" (цитата Денисовой). И действительно, киберполиция таки отправляла такое письмо, которое было найдено в спаме официального электронного ящика Центра", - рассказал он.

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"Учитывая тот факт, что атака на Центр "Миротворец" в очередной раз приобрела общественный резонанс и демонстрирует неудержимое намерение уничтожить доказательства преступлений против Украины и ее граждан, публикуем это письмо. ... В очередной раз подчеркиваем, что Центр "Миротворец" с момента своего создания осуществляет всю свою деятельность исключительно в соответствии с международным и украинским законодательством", - добавил Зайцев.

8 декабря стало известно, что киберполиция начала расследование базы "Миротворца" по обращению Денисовой.



