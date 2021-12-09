Байден расскажет лидерам "Бухарестской девятки" о своем разговоре с Путиным, чтобы услышать их мнение по поводу ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден в четверг поделится с лидерами Бухарестской девятки содержанием своего разговора с главой России Владимиром Путиным и обсудит с ними ситуацию вокруг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.

"(...) Он (Байден. - Ред.) проведет телефонный разговор с лидерами "Бухарестской девятки"- нашими союзниками в НАТО на восточном фланге, чтобы проинформировать их о своем разговоре с президентом Путиным, услышать их мнение по поводу текущей ситуации в сфере безопасности и подчеркнуть приверженность Соединенными Штатами трансатлантической безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед разговором с "Бухарестской девяткой" президент США намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, "чтобы обсудить наращивание военной силы России на границах Украины".

В "Бухарестскую девятку" (В9) входят такие страны, как Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

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Переговоры между президентами США и России состоялись во вторник и продолжались более двух часов. На них лидеры обсуждали Украину и другие темы.