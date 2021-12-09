В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

В Херсоне местные жители не согласились на переименование улицы Московской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Херсонский городской совет.

Так, в конце сентября 2021 года состоялись общественные обсуждения переименования улицы Московской в улицу имени семьи Фальц-Фейнов.

Участие в обсуждении приняли 65 человек, из которых 13 инициативу поддержали, 22 херсонца высказались против.

"После проведения обсуждения еще до 8 ноября херсонцы могли прислать собственные предложения по этому вопросу. За это время на имя городского головы Игоря Колихаева и Комиссии поступило 8 писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от жителей улицы Московской, выступивших против", - говорится в сообщении.

Всего участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили "за", 213 "против" и 30 человек воздержались.

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Улица Московская пока остается со старым названием, но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования.